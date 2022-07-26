Обстрел Чугуева: из-под завалов дома культуры достали второго погибшего
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. В Чугуеве Харьковской области количество жертв в результате обстрела российскими оккупантами возросло до двух – из-под завалов дома культуры достали тело 36-летнего мужчины. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.
Цитата
"Из-под завалов дома культуры в Чугуеве спасатели достали тело 36-летнего мужчины. По состоянию на данный момент в результате вчерашнего обстрела оккупантов погибли 2 человека", – написал Синегубов.
Напомним
Ночью 25 июля российские оккупанты ударили по зданию культуры и школе в Чугуеве Харьковской области.