Обстрел Чугуева: из-под завалов дома культуры достали второго погибшего

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"Из-под завалов дома культуры в Чугуеве спасатели достали тело 36-летнего мужчины. По состоянию на данный момент в результате вчерашнего обстрела оккупантов погибли 2 человека", – написал Синегубов.

Напомним

Ночью 25 июля российские оккупанты ударили по зданию культуры и школе в Чугуеве Харьковской области.