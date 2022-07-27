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Вражеский обстрел Чугуева: разбор завалов дома культуры завершили, обнаружили троих погибших

Вражеский обстрел Чугуева: разбор завалов дома культуры завершили, обнаружили троих погибших

Киев • УНН

 • 88820 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. В результате вражеского удара по Чугуеву Харьковской области, который произошел 25 июля, стало известно о трех погибших. Об этом сообщило ГУ ГСЧС в Харьковской области, информирует УНН.

Цитата

«Завершены поисково-спасательные работы на месте разрушенного рашистами дома культуры. Были изъяты из-под завалов тела всех погибших: 1-го мужчины и 2-х женщин. Еще в первый день были спасены 4 человека. На месте происшествия работали 3 единицы техники и 31 спасатель ГСЧС из городов Чугуева, Харькова и Луганской области. Также была задействована тяжелая коммунальная техника и коммунальные рабочие», – говорится в сообщении.

Детали 

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов добавил, что сегодня из-под завалов дома культуры спасатели изъяли тело 83-летней женщины.

По его словам, все люди использовали подвал помещения культуры как бомбоубежище.

Дополнение 

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов показал уничтоженный в результате ночного обстрела дом культуры в Чугуеве. Спасатели нашли погибшую женщину. 

Потом количество жертв в результате обстрела российскими оккупантами возросло до двух – из-под завалов дома культуры извлекли тело 36-летнего мужчины.

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