Ворожі атаки на Дніпропетровщині: двоє людей отримали поранення
Київ • УНН
Окупанти обстріляли Нікополь та інші громади Дніпропетровщини. Двоє людей поранено, пошкоджено будинки, автомийку та автомобіль. Ворог використовував артилерію та дрони.
Загарбники вдарили по Дніпропетровщині, відтак поранено двох людей. Про це повідомляє голова Дніпропетровська ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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У результаті ворожих атак на Нікополь двоє людей отримали поранення. 37-річний чоловік госпіталізований з осколковим пораненням грудної клітини, а 75-річна жінка лікуватиметься вдома.
Внаслідок обстрілів пошкоджено приватний будинок, де виникла пожежа, яку вже ліквідували. Постраждали також чотири багатоповерхівки, автомийка та легковий автомобіль. Пошкоджено лінію електропередач.
Окупанти також обстріляли Марганецьку та Червоногригорівську громади. Наслідки цих ударів уточнюються.
Протягом вечора, ночі та ранку противник понад п’ять разів атакував Нікопольщину, використовуючи важку артилерію, дрони-камікадзе та боєприпаси, скинуті з безпілотників.
Війська рф били по Дніпропетровщині з важкої артилерії: одна людина загинула, ще одну поранено07.09.24, 19:09 • 21578 переглядiв