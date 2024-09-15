Вражеские атаки на Днепропетровщине: два человека получили ранения
Киев • УНН
Оккупанты обстреляли Никополь и другие громады Днепропетровщины. Два человека ранены, повреждены дома, автомойка и автомобиль. Враг использовал артиллерию и дроны.
Захватчики ударили по Днепропетровщине, поэтому ранены два человека. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
В результате вражеских атак на Никополь два человека получили ранения. 37-летний мужчина госпитализирован с осколочным ранением грудной клетки, а 75-летняя женщина будет лечиться дома.
В результате обстрелов поврежден частный дом, где возник пожар, который уже ликвидировали. Пострадали также четыре многоэтажки, автомойка и легковой автомобиль. Повреждена линия электропередач.
Оккупанты также обстреляли Марганецкую и Червоногригорьевскую громады. Последствия этих ударов уточняются.
В течение вечера, ночи и утра противник более пяти раз атаковал Никопольщину, используя тяжелую артиллерию, дроны-камикадзе и боеприпасы, сброшенные с беспилотников.
Війська рф били по Дніпропетровщині з важкої артилерії: одна людина загинула, ще одну поранено7 сентября 2024, 16:09 • 21369 просмотров