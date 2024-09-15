Вражеские атаки на Днепропетровщине: два человека получили ранения

Захватчики ударили по Днепропетровщине, поэтому ранены два человека. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

В результате вражеских атак на Никополь два человека получили ранения. 37-летний мужчина госпитализирован с осколочным ранением грудной клетки, а 75-летняя женщина будет лечиться дома.

В результате обстрелов поврежден частный дом, где возник пожар, который уже ликвидировали. Пострадали также четыре многоэтажки, автомойка и легковой автомобиль. Повреждена линия электропередач.

Оккупанты также обстреляли Марганецкую и Червоногригорьевскую громады. Последствия этих ударов уточняются.

В течение вечера, ночи и утра противник более пяти раз атаковал Никопольщину, используя тяжелую артиллерию, дроны-камикадзе и боеприпасы, сброшенные с беспилотников.

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