Ворожа ракетна атака: більшої уваги ворог надає центру України - ПС ЗСУ

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"Так, були вибухи, дійсно, в кількох областях, зокрема у Вінницькій області. Залишатися зрозуміло що потрібно в укритті поки не буде повного відбою тому що ракети можуть слідувати і далі, можуть летіти в різні області. Зокрема, бачим, що більшої уваги все ж таки ворог надає центру України", - сказав Ігнат.

Раніше

Начальник Одеської ОВА Максим Марченко зазначив, що російські окупанти готуються завдати масований ракетний удар по Україні із застосуванням авіації та кораблів.

Начальник Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що ворог здійснив пуск крилатих ракет, і закликав людей бути в укриттях.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак вказав, що є перші збиття ворожих ракет.

ПС ЗСУ очікують понад 30 ворожих ракет.