Вражеская ракетная атака: большее внимание враг уделяет центру Украины - ВС ВСУ

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"Да, были взрывы, действительно, в нескольких областях, в частности в Винницкой области. Оставаться понятно что нужно в укрытии, пока не будет полного отбоя, потому что ракеты могут следовать и дальше, могут лететь в разные области. В частности, видим, что большее внимание все же враг уделяет центру Украины", - сказал Игнат.

Ранее

Начальник Одесской ОВА Максим Марченко отметил, что российские оккупанты готовятся нанести массированный ракетный удар по Украине с применением авиации и кораблей.

Начальник Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что враг произвел пуск крылатых ракет, и призвал людей быть в укрытиях.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак указал, что есть первые сбития вражеских ракет.

ПС ВСУ ожидают более 30 вражеских ракет.