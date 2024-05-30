Ворог уночі вдарив по акваторії Очакова на Миколаївщині
Київ • УНН
Російська артилерія завдала ударів у Миколаївській області України 29 і 30 травня, але повідомлень про постраждалих не надходило.
У Миколаївській області російські війська сьогодні вночі завдали ударів з артилерії по акваторії Очакова та громади, повідомив у четвер голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
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"Сьогодні, 30 травня, о 02:33 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії міста Очаків Очаківської громади", - зазначив Кім у Telegram.
З його слів, також учора, 29 травня, о 13:28 та сьогодні, 30 травня, о 02:53 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади.
Постраждалих в обох випадках, за його словами, немає.
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