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Ворог уночі вдарив по акваторії Очакова на Миколаївщині

Ворог уночі вдарив по акваторії Очакова на Миколаївщині

Київ • УНН

 • 22611 перегляди

Російська артилерія завдала ударів у Миколаївській області України 29 і 30 травня, але повідомлень про постраждалих не надходило.

У Миколаївській області російські війська сьогодні вночі завдали ударів з артилерії по акваторії Очакова та громади, повідомив у четвер голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні, 30 травня, о 02:33 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії міста Очаків Очаківської громади", - зазначив Кім у Telegram.

З його слів, також учора, 29 травня, о 13:28 та сьогодні, 30 травня, о 02:53 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади.

Постраждалих в обох випадках, за його словами, немає.

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Юлія Шрамко

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