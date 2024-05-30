Враг ночью ударил по акватории Очакова в Николаевской области

В Николаевской области российские войска сегодня ночью нанесли удары из артиллерии по акватории Очакова и громады, сообщил в четверг глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

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"Сегодня, 30 мая, в 02:33 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории города Очаков Очаковской громады", - отметил Ким в Telegram.

По его словам, также вчера, 29 мая, в 13:28 и сегодня, 30 мая, в 02:53 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады.

Пострадавших в обоих случаях, по его словам, нет.

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