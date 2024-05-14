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Ворог уночі атакував Дніпропетровщину "шахедами", 4 знищені

Ворог уночі атакував Дніпропетровщину "шахедами", 4 знищені

Київ • УНН

 • 20539 перегляди

Вночі ворог атакував Дніпропетровську область ударними безпілотниками дальнього радіусу дії, але українські військові знищили 4 безпілотники у Новомосковському, Кам'янському та Дніпровському районах, відновивши спокій у регіоні близько опівночі.

Російські війська вночі атакували Дніпропетровську область далекобійними ударними безпілотниками, але українські військові знищили 4 дрони у трьох районах, повідомив у вівторок голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Вночі ворог атакував Дніпропетровщину далекобійними ударними безпілотниками. Підрозділи ПвК "Схід" знищили 4 шахеди. По одному – в Новомосковському та Кам'янському районах. І ще два – в Дніпровському

- написав Лисак у Telegram.

З його слів, близько опівночі "звуки війни в області стихли". Відтоді у всіх містах, селах та селищах було спокійно.

Повітряні Сили знищили 18 із 18 ударних дронів росіян14.05.24, 07:03 • 56304 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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