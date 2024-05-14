Враг ночью атаковал Днепропетровскую область "шахедами", 4 уничтожены

Российские войска ночью атаковали Днепропетровскую область дальнобойными ударными беспилотниками, но украинские военные уничтожили 4 дрона в трех районах, сообщил во вторник председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.

Ночью враг атаковал Днепропетровскую область дальнобойными ударными беспилотниками. Подразделения ПвК "Восток" уничтожили 4 шахэда. По одному - в Новомосковском и Каменском районах. И еще два - в Днепровском - написал Лысак в Telegram.

По его словам, около полуночи "звуки войны в области стихли". С тех пор во всех городах, селах и поселках было спокойно.

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