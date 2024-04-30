Ворог дронами поцілив у зерновий склад на Чернігівщині, була пожежа
Київ • УНН
Сьогодні вранці ворожі безпілотники влучили у зерновий склад в одному з сіл Новгород-Сіверської громади, що спричинило пожежу, яку вдалося загасити без жертв.
Ворожі безпілотники сьогодні вранці влучили у зерновий склад в одному з сіл Новгород-Сіверської громади у Чернігівській області, що спричинило пожежу, яку вдалося загасити, повідомив у вівторок голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, пише УНН.
Сьогодні вранці ворог безпілотниками поцілив по будівлі зернового складу в одному з сіл Новгород-Сіверської громади. Внаслідок влучання виникла пожежа. Її вже ліквідували. На щастя, люди не постраждали
Доповнення
Як повідомляли у Північному регіональному представництві ДПСУ, протягом доби російські війська у 7 випадках завдали ударів з різного виду озброєння по прикордонню Чернігівської області. Зафіксовано 44 вибухи.