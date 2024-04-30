Враг дронами попал в зерновой склад в Черниговской области, был пожар

Вражеские беспилотники сегодня утром попали в зерновой склад в одном из сел Новгород-Северской громады в Черниговской области, что вызвало пожар, который удалось потушить, сообщил во вторник глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, пишет УНН.

Сегодня утром враг беспилотниками попал по зданию зернового склада в одном из сел Новгород-Северской громады. В результате попадания возник пожар, его уже ликвидировали. К счастью, люди не пострадали - написал Чаус в Telegram.

Дополнение

Как сообщали в Северном региональном представительстве ГПСУ, в течение суток российские войска в 7 случаях нанесли удары из различного вида вооружения по пограничье Черниговской области. Зафиксировано 44 взрыва.