Ворог атакував три прикордонні громади Чернігівщини, майже 60 вибухів за добу
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Семенівську, Новгород-Сіверську та Сновську громади Чернігівської області. Внаслідок атак поранено чоловіка, загорівся житловий будинок, зафіксовано близько 60 вибухів.
Протягом попередньої доби російська армія атакувала Семенівську, Новгород-Сіверську та Сновську громади Чернігівської області. Внаслідок обстрілів поранення отримав чоловік та горів житловий будинок.
Пише УНН із посиланням на FB-сторінку Північний кордон. Держприкордонслужба.
Обстановка на прикордонні за добу станом на 06.00 11 вересня 2024 року – Чернігівщина.
зс рф гатили по трьох громадах прикордоння Чернігівської області.
- Новгород-Сіверська громада:
сім вибухів, ймовірно, FPV-дрони в районі села Красний Хутір;
один вибух, ймовірно, скид вибухового пристрою з БпЛА в районі села Грем’яч;
три вибухи, ймовірно, керованими авіаційними бомбами по селу Грем'яч.
- Семенівська громада:
три вибухи, ймовірно, керованими авіаційними бомбами, та три вибухи, ймовірно, з міномета 120 мм по околиці села Миколаївка;
дев'ять вибухів, ймовірно, ствольна артилерія та один вибух, ймовірно, FPV-дрон по околиці міста Семенівка;
чотири вибухи, ймовірно, FPV-дрони по селу Прогрес;
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три вибухи, ймовірно ствольна артилерія по околиці села Хотіївка. Внаслідок обстрілу загорівся житловий будинок. Також осколкове поранення плеча отримав чоловік 1952 року народження. Його доставили до Семенівської міської лікарні;
два вибухи, ймовірно, керованими авіаційними бомбами в напрямку міста Семенівка;
вісім вибухів, ймовірно, з міномета 120 мм та три вибухи, ймовірно, РСЗВ в напрямку села Галаганівка;
один вибух, ймовірно, скид вибухового пристрою з БпЛА в районі села Лісківщина.
- Сновська громада:
17 вибухів, ймовірно, з міномета 120 мм в напрямку села Клюси.
Внаслідок обстрілів поранення отримав чоловік та горів житловий будинок.
Інформація про загиблих осіб, внаслідок обстрілів серед місцевого населення, не зафіксована.
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