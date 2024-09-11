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Ворог атакував три прикордонні громади Чернігівщини, майже 60 вибухів за добу

Ворог атакував три прикордонні громади Чернігівщини, майже 60 вибухів за добу

Київ • УНН

 • 21802 перегляди

Російські війська обстріляли Семенівську, Новгород-Сіверську та Сновську громади Чернігівської області. Внаслідок атак поранено чоловіка, загорівся житловий будинок, зафіксовано близько 60 вибухів.

Протягом попередньої доби російська армія атакувала Семенівську, Новгород-Сіверську та Сновську громади Чернігівської області. Внаслідок обстрілів поранення отримав чоловік та горів житловий будинок.

Пише УНН із посиланням на FB-сторінку Північний кордон. Держприкордонслужба.

Обстановка на прикордонні за добу станом на 06.00 11 вересня 2024 року – Чернігівщина.

зс рф гатили по трьох громадах прикордоння Чернігівської області.

  • Новгород-Сіверська громада:

сім вибухів, ймовірно, FPV-дрони в районі села Красний Хутір;

один вибух, ймовірно, скид вибухового пристрою з БпЛА в районі села Грем’яч;

три вибухи, ймовірно, керованими авіаційними бомбами по селу Грем'яч.

  • Семенівська громада:

три вибухи, ймовірно, керованими авіаційними бомбами, та три вибухи, ймовірно, з міномета 120 мм по околиці села Миколаївка;

дев'ять вибухів, ймовірно, ствольна артилерія та один вибух, ймовірно, FPV-дрон по околиці міста Семенівка;

чотири вибухи, ймовірно, FPV-дрони по селу Прогрес;

Вночі у Куп'янську через обстріл рф горів колишній будинок культури11.09.24, 09:22 • 26407 переглядiв

три вибухи, ймовірно ствольна артилерія по околиці села Хотіївка. Внаслідок обстрілу загорівся житловий будинок. Також осколкове поранення плеча отримав чоловік 1952 року народження. Його доставили до Семенівської міської лікарні;

два вибухи, ймовірно, керованими авіаційними бомбами в напрямку міста Семенівка;

вісім вибухів, ймовірно, з міномета 120 мм та три вибухи, ймовірно, РСЗВ в напрямку села Галаганівка;

один вибух, ймовірно, скид вибухового пристрою з БпЛА в районі села Лісківщина.

  • Сновська громада:

17 вибухів, ймовірно, з міномета 120 мм в напрямку села Клюси.

Внаслідок обстрілів поранення отримав чоловік та горів житловий будинок.

Інформація про загиблих осіб, внаслідок обстрілів серед місцевого населення, не зафіксована.

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Ігор Тележніков

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