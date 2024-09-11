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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг атаковал три приграничные громады Черниговщины, почти 60 взрывов за сутки

Киев  •  УНН

11 сентября 2024, 07:32  •  3383 просмотра

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Российские войска обстреляли Семеновскую, Новгород-Северскую и Сновскую общины Черниговской области. В результате атак ранен мужчина, загорелся жилой дом, зафиксировано около 60 взрывов.

В течение предыдущих суток российская армия атаковала Семеновскую, Новгород-Северскую и Сновскую общины Черниговской области. В результате обстрелов ранения получил мужчина и горел жилой дом.

Пишет УНН со ссылкой на FB-страницу Северная граница. Госпогранслужба.

Обстановка на границе за сутки по состоянию на 06.00 11 сентября 2024 года - Черниговщина.

ВС рф били по трем общинам приграничья Черниговской области.

  • Новгород-Северская община:

семь взрывов, вероятно, FPV-дронов в районе села Красный Хутор;

один взрыв, вероятно, сброс взрывного устройства с БпЛА в районе села Гремяч;

три взрыва, вероятно, управляемыми авиационными бомбами по селу Гремяч.

  • Семеновская община:

три взрыва, вероятно, управляемыми авиационными бомбами, и три взрыва, вероятно, из миномета 120 мм по окраине села Николаевка;

девять взрывов, вероятно, ствольная артиллерия и один взрыв, вероятно, FPV-дрон по окраине города Семеновка;

четыре взрыва, вероятно, FPV-дронов по селу Прогресс;

Вночі у Куп'янську через обстріл рф горів колишній будинок культури11 сентября 2024, 06:22 • 21082 просмотра

три взрыва, вероятно ствольная артиллерия по окраине села Хотиевка. В результате обстрела загорелся жилой дом. Также осколочное ранение плеча получил мужчина 1952 года рождения. Его доставили в Семеновскую городскую больницу;

два взрыва, вероятно, управляемыми авиационными бомбами в направлении города Семеновка;

восемь взрывов, вероятно, из миномета 120 мм и три взрыва, вероятно, РСЗО в направлении села Галагановка;

один взрыв, вероятно, сброс взрывного устройства с БпЛА в районе села Лесковщина.

  • Сновская община:

17 взрывов, вероятно, из миномета 120 мм в направлении села Клюсы.

В результате обстрелов ранения получил мужчина и горел жилой дом.

Информация о погибших лицах, в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована.

Над Україною вночі збили 20 з 25 "шахедів", 5 втрачено, ворог атакував ракетами11 сентября 2024, 05:29 • 11779 просмотров

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