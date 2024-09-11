Враг атаковал три приграничные громады Черниговщины, почти 60 взрывов за сутки
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Семеновскую, Новгород-Северскую и Сновскую общины Черниговской области. В результате атак ранен мужчина, загорелся жилой дом, зафиксировано около 60 взрывов.
В течение предыдущих суток российская армия атаковала Семеновскую, Новгород-Северскую и Сновскую общины Черниговской области. В результате обстрелов ранения получил мужчина и горел жилой дом.
Пишет УНН со ссылкой на FB-страницу Северная граница. Госпогранслужба.
Обстановка на границе за сутки по состоянию на 06.00 11 сентября 2024 года - Черниговщина.
ВС рф били по трем общинам приграничья Черниговской области.
- Новгород-Северская община:
семь взрывов, вероятно, FPV-дронов в районе села Красный Хутор;
один взрыв, вероятно, сброс взрывного устройства с БпЛА в районе села Гремяч;
три взрыва, вероятно, управляемыми авиационными бомбами по селу Гремяч.
- Семеновская община:
три взрыва, вероятно, управляемыми авиационными бомбами, и три взрыва, вероятно, из миномета 120 мм по окраине села Николаевка;
девять взрывов, вероятно, ствольная артиллерия и один взрыв, вероятно, FPV-дрон по окраине города Семеновка;
четыре взрыва, вероятно, FPV-дронов по селу Прогресс;
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три взрыва, вероятно ствольная артиллерия по окраине села Хотиевка. В результате обстрела загорелся жилой дом. Также осколочное ранение плеча получил мужчина 1952 года рождения. Его доставили в Семеновскую городскую больницу;
два взрыва, вероятно, управляемыми авиационными бомбами в направлении города Семеновка;
восемь взрывов, вероятно, из миномета 120 мм и три взрыва, вероятно, РСЗО в направлении села Галагановка;
один взрыв, вероятно, сброс взрывного устройства с БпЛА в районе села Лесковщина.
- Сновская община:
17 взрывов, вероятно, из миномета 120 мм в направлении села Клюсы.
В результате обстрелов ранения получил мужчина и горел жилой дом.
Информация о погибших лицах, в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована.
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