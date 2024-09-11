Враг атаковал три приграничные громады Черниговщины, почти 60 взрывов за сутки

В течение предыдущих суток российская армия атаковала Семеновскую, Новгород-Северскую и Сновскую общины Черниговской области. В результате обстрелов ранения получил мужчина и горел жилой дом.

Пишет УНН со ссылкой на FB-страницу Северная граница. Госпогранслужба.

Обстановка на границе за сутки по состоянию на 06.00 11 сентября 2024 года - Черниговщина.

ВС рф били по трем общинам приграничья Черниговской области.

Новгород-Северская община:

семь взрывов, вероятно, FPV-дронов в районе села Красный Хутор;

один взрыв, вероятно, сброс взрывного устройства с БпЛА в районе села Гремяч;

три взрыва, вероятно, управляемыми авиационными бомбами по селу Гремяч.

Семеновская община:

три взрыва, вероятно, управляемыми авиационными бомбами, и три взрыва, вероятно, из миномета 120 мм по окраине села Николаевка;

девять взрывов, вероятно, ствольная артиллерия и один взрыв, вероятно, FPV-дрон по окраине города Семеновка;

четыре взрыва, вероятно, FPV-дронов по селу Прогресс;

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три взрыва, вероятно ствольная артиллерия по окраине села Хотиевка. В результате обстрела загорелся жилой дом. Также осколочное ранение плеча получил мужчина 1952 года рождения. Его доставили в Семеновскую городскую больницу;

два взрыва, вероятно, управляемыми авиационными бомбами в направлении города Семеновка;

восемь взрывов, вероятно, из миномета 120 мм и три взрыва, вероятно, РСЗО в направлении села Галагановка;

один взрыв, вероятно, сброс взрывного устройства с БпЛА в районе села Лесковщина.

Сновская община:

17 взрывов, вероятно, из миномета 120 мм в направлении села Клюсы.

В результате обстрелов ранения получил мужчина и горел жилой дом.

Информация о погибших лицах, в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована.

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