Ворог 30 разів обстріляв Нікопольський район, є загиблий і постраждалі

російська армія протягом вівторка, 17 червня, майже 30 разів атакувала дронами та обстріляла з артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області, пошкоджена інфраструктура, підприємство, навчальний заклад, житлові будинки, є загиблий і постраждалі. Про це повідомляє очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, пише УНН.

Майже три десятки разів за день російська армія атакувала Нікопольщину безпілотниками та артилерією. Вибухи лунали в райцентрі, Мирівській, Покровській і Марганецькій громадах. На жаль, є загиблий і постраждалі. Виникло кілька пожеж, які рятувальники приборкали - написав Сергій Лисак.

Він також зазначив, що пошкоджені інфраструктура, коледж, 4 житлові будинки і 5 господарських споруд. Понівечене приватне підприємство. Знищене авто.

Нагадаємо

8 червня російські війська обстріляли Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області. У Нікополі двоє цивільних були поранені, один з них у важкому стані, пошкоджено будинки та авто.