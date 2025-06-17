Враг 30 раз обстрелял Никопольский район, есть погибший и пострадавшие

российская армия в течение вторника, 17 июня, почти 30 раз атаковала дронами и обстреляла из артиллерии Никопольский район Днепропетровской области, повреждена инфраструктура, предприятие, учебное заведение, жилые дома, есть погибший и пострадавшие. Об этом сообщает начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, пишет УНН.

Почти три десятка раз за день российская армия атаковала Никопольщину беспилотниками и артиллерией. Взрывы раздавались в райцентре, Мировской, Покровской и Марганецкой громадах. К сожалению, есть погибший и пострадавшие. Возникло несколько пожаров, которые спасатели потушили - написал Сергей Лысак.

Он также отметил, что повреждены инфраструктура, колледж, 4 жилых дома и 5 хозяйственных построек. Изуродовано частное предприятие. Уничтожено авто.

Напомним

8 июня российские войска обстреляли Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области. В Никополе двое гражданских были ранены, один из них в тяжелом состоянии, повреждены дома и авто.