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Ворог 25 разів обстріляли Сумську область, зафіксовано 171 вибух

Ворог 25 разів обстріляли Сумську область, зафіксовано 171 вибух

Київ • УНН

 • 17059 перегляди

російські війська обстріляли 11 громад Сумської області, використовуючи міномети, артилерію та авіабомби. Зафіксовано 171 вибух, найбільше постраждали Есманьська, Білопільська та Дружбівська громади.

Вночі та зранку росіяни здійснили 25 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 171 вибух. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.

Обстрілів зазнали Сумська, Білопільська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Свеська, Дружбівська, Шалигинська, Новослобідська, Глухівська, Краснопільська, Середино-Будська громади,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Есманьська громада: ворог бив з міномета (6 вибухів), артилерії (15 вибухів), ствольної артилерії (25 кулеметних черг).

Білопільська громада: мінометний обстріл (13 вибухів).

Сумська громада: ворог здійснив пуск авіабомб КАБ (1 вибух).

Глухівська громада: росіяни здійснили пуск авіабомб КАБ (6 вибухів).

Краснопільська громада: росіяни вели артилерійський обстріл (8 вибухів) та здійснили скид з БПЛА вибухових пристроїв (3 вибухи).

Дружбівська громада: мінометний обстріл (2 вибухи), артилерійський обстріл (12 вибухів).

Шалигинська громада: ворог обстріляв громаду зі стрілецької зброї (40 кулеметних черг).

Новослобідська: удар FPV-дроном (1 вибух).Зноб-Новгородська громада: мінометний обстріл (3 вибухи).

Середино-Будська громада: росіяни вдарили з артилерії (14 вибухів) і атакували громаду FPV - дроном (1 вибух).

Свеська громада: пуск авіабомб КАБ (3 вибухи), мінометний обстріл (1 вибух).

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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