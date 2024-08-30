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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг 25 раз обстреляли Сумскую область, зафиксирован 171 взрыв

Враг 25 раз обстреляли Сумскую область, зафиксирован 171 взрыв

Киев  •  УНН

30 августа 2024, 06:31  •  3158 просмотра

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российские войска обстреляли 11 громад Сумской области, используя минометы, артиллерию и авиабомбы. Зафиксирован 171 взрыв, больше всего пострадали Эсманьская, Белопольская и Дружбовская громады.

Ночью и утром россияне совершили 25 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 171 взрыв. Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.

Обстрелам подверглись Сумская, Белопольская, Эсманская, Зноб-Новгородская, Свеская, Дружбовская, Шалыгинская, Новослободская, Глуховская, Краснопольская, Середино-Будская громады,

- говорится в сообщении.

Детали

Эсманская громада: враг бил из миномета (6 взрывов), артиллерии (15 взрывов), ствольной артиллерии (25 пулеметных очередей).

Белопольская община: минометный обстрел (13 взрывов).

Сумская община: враг произвел пуск авиабомб КАБ (1 взрыв).

Глуховская община: россияне осуществили пуск авиабомб КАБ (6 взрывов).

Краснопольская громада: россияне вели артиллерийский обстрел (8 взрывов) и осуществили сброс с БПЛА взрывных устройств (3 взрыва).

Дружбовская громада: минометный обстрел (2 взрыва), артиллерийский обстрел (12 взрывов).

Шалыгинская громада: враг обстрелял громаду из стрелкового оружия (40 пулеметных очередей).

Новослободская: удар FPV-дроном (1 взрыв).Зноб-Новгородская громада: минометный обстрел (3 взрыва).

Середино-Будская громада: россияне ударили из артиллерии (14 взрывов) и атаковали общину FPV - дроном (1 взрыв).

Свесская община: пуск авиабомб КАБ (3 взрыва), минометный обстрел (1 взрыв).

В Украине опровергли вброс рф о завозе мобильных крематориев в Сумы для сожжения россиян с Курщины21 августа 2024, 15:12 • 21124 просмотра

Ольга Розгон

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