Враг 25 раз обстреляли Сумскую область, зафиксирован 171 взрыв
Киев • УНН
российские войска обстреляли 11 громад Сумской области, используя минометы, артиллерию и авиабомбы. Зафиксирован 171 взрыв, больше всего пострадали Эсманьская, Белопольская и Дружбовская громады.
Ночью и утром россияне совершили 25 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 171 взрыв. Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.
Обстрелам подверглись Сумская, Белопольская, Эсманская, Зноб-Новгородская, Свеская, Дружбовская, Шалыгинская, Новослободская, Глуховская, Краснопольская, Середино-Будская громады,
Детали
Эсманская громада: враг бил из миномета (6 взрывов), артиллерии (15 взрывов), ствольной артиллерии (25 пулеметных очередей).
Белопольская община: минометный обстрел (13 взрывов).
Сумская община: враг произвел пуск авиабомб КАБ (1 взрыв).
Глуховская община: россияне осуществили пуск авиабомб КАБ (6 взрывов).
Краснопольская громада: россияне вели артиллерийский обстрел (8 взрывов) и осуществили сброс с БПЛА взрывных устройств (3 взрыва).
Дружбовская громада: минометный обстрел (2 взрыва), артиллерийский обстрел (12 взрывов).
Шалыгинская громада: враг обстрелял громаду из стрелкового оружия (40 пулеметных очередей).
Новослободская: удар FPV-дроном (1 взрыв).Зноб-Новгородская громада: минометный обстрел (3 взрыва).
Середино-Будская громада: россияне ударили из артиллерии (14 взрывов) и атаковали общину FPV - дроном (1 взрыв).
Свесская община: пуск авиабомб КАБ (3 взрыва), минометный обстрел (1 взрыв).
В Украине опровергли вброс рф о завозе мобильных крематориев в Сумы для сожжения россиян с Курщины21 августа 2024, 15:12 • 21124 просмотра