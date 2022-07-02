Ворог продовжує обстріли Сумщини та Чернігівщини: у хід йдуть і РСЗВ

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«Ворог наносив вогневе ураження із застосуванням РСЗВ, САУ, мінометів. Під ворожим вогнем опинилися Великописарівська, Краснопільська, Білопільська, Шалигінська, Есманьська, Глухівська та Новослобідська громади. За результатами обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура, постраждали приватні будинки, повністю знищена вогнем одна господарська будівля", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Протягом 1 липня, починаючи з дев'ятої ранку російські окупанти випустили більше 270 мін, ракет та снарядів різного калібру по території Сумської області.

Ворог продовжує мінометні обстріли чернігівського прикордоння.