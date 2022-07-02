Враг продолжает обстрелы Сумской и Черниговской области: в ход идут и РСЗО
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Российские захватчики продолжают обстрелы приграничных территорий Сумской и Черниговской областей. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.
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«Враг наносил огневое поражение с применением РСЗО, САУ, минометов. Под вражеским огнем оказались Великописаревская, Краснопольская, Белопольская, Шалыгинская, Эсманьская, Глуховская и Новослободская громады. По результатам обстрелов повреждена гражданская инфраструктура, пострадали частные дома, полностью уничтожено огнем одно хозяйственное здание", – говорится в сообщении.
Напомним
В течение 1 июля, начиная с девяти утра российские оккупанты выпустили более 270 мин, ракет и снарядов разного калибра по территории Сумской области.
Враг продолжает минометные обстрелы черниговского пограничья.