Ворог на Харківщині обстріляв рятувальників

Деталі

"Сьогодні ворог вкотре обстріляв рятувальників. Близько 13:00 окупанти здійснили артобстріл смт Козача Лопань на Харківщині. Під удар потрапив підрозділ ДСНС", - повідомили у службі.

В результаті пошкоджено скління вікон та службовий автомобіль пожежно-рятувального посту. Постраждалих серед рятувальників немає. Також пошкоджено приватний автотранспорт.

Доповнення

Впродовж минулої доби російські війська завдавали авіаційних та артилерійських ударів по населених пунктах Харківського, Ізюмського, Чугуївського, Куп‘янського районів Харківщини.

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