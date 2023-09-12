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Враг на Харьковщине обстрелял спасателей

Враг на Харьковщине обстрелял спасателей

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 сентября. УНН. Около часа дня враг из артиллерии ударил по приграничной Дергачевской громаде Харьковской области. Под удар попало подразделение ГСЧС, пожарно-спасательный пост. Люди, в отличие от техники, не пострадали, передает УНН

Детали

"Сегодня враг в очередной раз обстрелял спасателей. Около 13:00 оккупанты совершили артобстрел пгт Казачья Лопань на Харьковщине. Под удар попало подразделение ГСЧС", - сообщили в службе.

В результате повреждено остекление окон и служебный автомобиль пожарно-спасательного поста. Пострадавших среди спасателей нет. Также поврежден частный автотранспорт.

Дополнение

В течение прошлых суток российские войска наносили авиационные и артиллерийские удары по населенным пунктам Харьковского, Изюмского, Чугуевского, Купянского районов Харьковщины.

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