Враг на Харьковщине обстрелял спасателей

Детали

"Сегодня враг в очередной раз обстрелял спасателей. Около 13:00 оккупанты совершили артобстрел пгт Казачья Лопань на Харьковщине. Под удар попало подразделение ГСЧС", - сообщили в службе.

В результате повреждено остекление окон и служебный автомобиль пожарно-спасательного поста. Пострадавших среди спасателей нет. Также поврежден частный автотранспорт.

Дополнение

В течение прошлых суток российские войска наносили авиационные и артиллерийские удары по населенным пунктам Харьковского, Изюмского, Чугуевского, Купянского районов Харьковщины.

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