Враг на Харьковщине обстрелял спасателей
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Около часа дня враг из артиллерии ударил по приграничной Дергачевской громаде Харьковской области. Под удар попало подразделение ГСЧС, пожарно-спасательный пост. Люди, в отличие от техники, не пострадали, передает УНН.
Детали
"Сегодня враг в очередной раз обстрелял спасателей. Около 13:00 оккупанты совершили артобстрел пгт Казачья Лопань на Харьковщине. Под удар попало подразделение ГСЧС", - сообщили в службе.
В результате повреждено остекление окон и служебный автомобиль пожарно-спасательного поста. Пострадавших среди спасателей нет. Также поврежден частный автотранспорт.
Дополнение
В течение прошлых суток российские войска наносили авиационные и артиллерийские удары по населенным пунктам Харьковского, Изюмского, Чугуевского, Купянского районов Харьковщины.
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