Ворог гатив з авіації, "Градів", "Смерчів" та артилерії: ситуація на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. За добу обстрілів росіян зазнали 13 населених пунктів Донецької області, є загиблі та поранені, серед них – діти, пише УНН з посиланням на дані Нацполіції.
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"За добу обстрілів росіян зазнали 13 населених пунктів. Пошкоджено щонайменше 36 житлових будинків і об’єктів інфраструктури. Внаслідок ударів російських військ є загиблі та поранені, серед них – діти", - вказали у поліції.
Деталі
Як зазначається, під вогнем окупантів опинилися Маріуполь, Покровськ, Волноваха, Авдіївка, Вугледар, Красногорівка, Мар’їнка, Залізне, Степне, Новобахмутівка, Верхньоторецьке, Славне, Нью-Йорк.
"Ворог гатив по містам і селам з авіації, реактивних систем «Град» і «Смерч», важкої артилерії. Серед цивільних об’єктів, які зруйнувала рф, - багатоповерхові та приватні оселі, театр, басейн, магазини, газопровід", - відзначили у поліції.
Поліція відкрила кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) та ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України.
Доповнення
У Маріуполі ворог скинув авіабомбу на драматичний театр, де ховалися від обстрілів сотні людей, дітей. Будівлю зруйновано, кількість жертв наразі не відома. Але бомбосховище вистояло, звідти виходять люди.
Також розбомблено басейн, у якому знайшли прихисток жінки з дітьми. За інформацією місцевих жителів, вказує поліція, під завалом опинилася вагітна жінка.
Крім того, війська рф обстріляли колону біженців, що рухалася з міста до Запоріжжя, серед поранених - маленька дитина, якій рятують життя медики.