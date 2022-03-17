Враг бил из авиации, "Градов", "Смерчей" и артиллерии: ситуация в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. За сутки обстрелам россиян подверглись 13 населенных пунктов Донецкой области, есть погибшие и раненые, среди них - дети, пишет УНН со ссылкой на данные Нацполиции.
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"За сутки обстрелам россиян подверглись 13 населенных пунктов. Повреждены по меньшей мере 36 жилых домов и объектов инфраструктуры. В результате ударов российских войск есть погибшие и раненые, среди них - дети", - указали в полиции.
Детали
Как отмечается, под огнем оккупантов оказались Мариуполь, Покровск, Волноваха, Авдеевка, Угледар, Красногоровка, Марьинка, Зализное, Степное, Новобахмутовка, Верхнеторецкое, Славное, Нью-Йорк.
"Враг бил по городам и селам из авиации, реактивными системам "Град" и "Смерч", тяжелой артиллерией. Среди гражданских объектов, разрушенных рф, - многоэтажные и частные дома, театр, бассейн, магазины, газопровод", - отметили в полиции.
Полиция открыла уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) и ст. 110 (gосягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
Дополнение
В Мариуполе враг сбросил авиабомбу на драматический театр, где прятались от обстрелов сотни людей, детей. Здание разрушено, количество жертв пока не известно. Но бомбоубежище выстояло, оттуда выходят люди.
Также разбомблен бассейн, в котором нашли приют женщины с детьми. По информации местных жителей, указывает полиция, под завалом оказалась беременная женщина.
Кроме того, войска рф обстреляли колонну беженцев, которая двигалась из города в Запорожье, среди раненых - маленький ребенок, которому спасают жизни медики.