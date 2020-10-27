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ВООЗ зафіксувала рекордне зростання захворюваності коронавірусом

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. За минулий тиждень в світі виявили рекордну кількість заражених коронавірусом. Про це йдеться в епідеміологічному зведенні Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), передає УНН.

Так, у період з 19 по 25 жовтня COVID-19 виявили у 2,8 млн осіб. Це найвищий показник з початку пандемії. Померли від коронавірусної інфекції за тиждень майже 40 тис. осіб.

Раніше у ВООЗ заявили, що наступні кілька місяців пандемії COVID-19 будуть дуже важкими.

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Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 355 601 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 6 590 — летальні. Зокрема, з понеділка в Україні почало діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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