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ВООЗ: наступні кілька місяців пандемії COVID-19 будуть дуже важкими

ВООЗ: наступні кілька місяців пандемії COVID-19 будуть дуже важкими

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Найближчі кілька місяців будуть надзвичайно важкими в тому, що стосується поширення коронавируса. Про це заявив на брифінгу в Женеві генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебрейесус, передає УНН із посиланням на ТАСС.

"Ми знаходимося на критично важливому перехресті в пандемії захворювання COVID-19, особливо в Північній півкулі... Наступні кілька місяців будуть дуже важкими, і деякі країни знаходяться на небезпечній траєкторії", - сказав він.

За його словами, "занадто багато країн зіткнулися з різким зростанням випадків COVID-19".

Це веде до того, що зараз лікарні близькі або вже вичерпали свої можливості, хоча "ще тільки жовтень", сказав він. Глава ВООЗ закликав лідерів держав без зволікання вжити заходів, спрямованих на запобігання зростанню смертності, колапсу систем охорони здоров'я та закриття шкіл. За його словами, з цією метою слід прийняти ряд заходів, зокрема "чесно проаналізувати ситуацію" в своїй країні і швидко скорегувати заходи щодо боротьби з інфекцією там, де захворюваність зростає. Крім того, потрібно "чесно і ясно" інформувати громадськість про реальну ситуацію, а також допомогти жителям і бізнесу подолати труднощі.

Гебрейесус звернув увагу на брак кисню в лікувальних установах деяких країн.

"Згідно з оцінками, в деяких з найбідніших держав є, мабуть, лише "від 5% до 20% кисню, який необхідний для лікування пацієнтів", - зазначив він.

Нагадаємо, в Україні вже 330 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд - 7 517.

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