ВОЗ: следующие несколько месяцев пандемии COVID-19 будут очень тяжелыми
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Ближайшие несколько месяцев будут чрезвычайно тяжелыми в том, что касается распространения коронавируса. Об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Мы находимся на критически важном перекрестке в пандемии заболевания COVID-19, особенно в Северном полушарии ... Следующие несколько месяцев будут очень тяжелыми, и некоторые страны находятся на опасной траектории", - сказал он.
По его словам, "слишком много стран столкнулись с резким ростом случаев COVID-19".
Это ведет к тому, что сейчас больницы близки или уже исчерпали свои возможности, хотя "еще только октябрь", сказал он. Глава ВОЗ призвал лидеров государств без промедления принять меры, направленные на предотвращение роста смертности, коллапса систем здравоохранения и закрытия школ. По его словам, с этой целью следует принять ряд мер, в частности "честно проанализировать ситуацию" в своей стране и быстро скорректировать меры по борьбе с инфекцией там, где заболеваемость растет. Кроме того, нужно "честно и ясно" информировать общественность о реальной ситуации, а также помочь жителям и бизнесу преодолеть трудности.
Гебрейесус обратил внимание на недостаток кислорода в лечебных учреждениях некоторых стран.
"Согласно оценкам, в некоторых из беднейших государств есть, пожалуй, только "от 5% до 20% кислорода, который необходим для лечения пациентов", - отметил он.
Напомним, в Украине уже 330 тыс. случаев COVID-19 в сутки новый антирекорд - 7517.