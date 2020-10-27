ВОЗ зафиксировала рекордный рост заболеваемости коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. За прошедшую неделю в мире обнаружили рекордное количество зараженных коронавирусом. Об этом говорится в эпидемиологической сводке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает УНН.
Так, в период с 19 по 25 октября COVID-19 обнаружили у 2,8 млн человек. Это самый высокий показатель с начала пандемии. Умерли от коронавирусной инфекции за неделю почти 40 тыс. человек.
Ранее в ВОЗ заявили, что следующие несколько месяцев пандемии COVID-19 будут очень тяжелыми.
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Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 355 601 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 6590 — летальные. В частности, с понедельника в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование по распространению коронавируса.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.