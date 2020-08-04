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ВООЗ: Універсальної зброї від COVID-19 може і не з'явитися

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. Ефективної вакцини від коронавірусу може і не з'явитися зовсім. Про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на прес-конференції в Женеві, передає УНН

“Низка вакцин наразі знаходиться на третьому етапі клінічних випробувань, і ми всі сподіваємося, що у нас буде кілька ефективних вакцин, які можуть допомогти запобігти зараженню людей. Однак на даний момент універсальної зброї немає — і воно може не з’явитися зовсім”, — заявив він.

Глава ВООЗ закликав країни і уряди неухильно дотримуватися заходів протидії пандемії — носіння масок, соціальне дистанціювання, дотримання гігієни рук та тестування.

“Послання людям і урядам дуже чітке: робіть це все”, — призвав доктор Тедрос.

За його словами, носіння масок має стати символом солідарності по всьому світу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ВООЗ дали прогноз щодо тривалості пандемії коронавірусу

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 73 158 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1738 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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