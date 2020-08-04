ВОЗ: Универсального оружия от COVID-19 может и не появиться
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Эффективной вакцины от коронавируса может и не появиться вовсе. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве, передает УНН.
“Ряд вакцин пока находится на третьем этапе клинических испытаний, и мы все надеемся, что у нас будет несколько эффективных вакцин, которые могут помочь предотвратить заражение людей. Однако на данный момент универсального оружия нет — и оно может не появиться вовсе”, — заявил он.
Глава ВОЗ призвал страны и правительства неуклонно соблюдать меры противодействия пандемии — ношение масок, социальное дистанцирование, соблюдение гигиены рук и тестирование.
“Послание людям и правительствам очень четкое: делайте это все”, — призвал доктор Тедрос.
По его словам, ношение масок должно стать символом солидарности по всему миру.
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Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 73 158 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1738 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.