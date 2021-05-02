ВООЗ: у світі за добу виявили понад 870 тис. інфікованих коронавірусом

Деталі

Станом на вечір 1 травня до ВООЗ надійшли відомості про 150 989 419 інфікованих і 3 173 576 померлих. Кількість інфікованих збільшилася на 870 405, летальних випадків — на 14 661.

Статистика ВООЗ враховує тільки офіційно підтверджені відомості про тих, що заразилися і померлих, що надаються державами.

Ситуація по регіонам

Більше 48% випадків інфікування за минулу добу доводиться на регіон Південно-Східної Азії, в який ВООЗ включає також Індію (419 456), на другому місці — Північна і Південна Америка (219 805), на третьому — Європа (155 791).

Найбільше підтверджених випадків зараження зареєстровано в США — 31 948 761. Далі йдуть Індія (19 164 969), Бразилія (14 590 678), Франція (5 529 820), Туреччина (4 820 591), Росія (4 814 558), Великобританія (4 416 627), Італія (4 022 653), Іспанія (3 514 942), Німеччина (3 400 532), Аргентина (2 954 943) і Колумбія (2 841 934).

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 078 086 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 44 436 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.