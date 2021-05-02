ВОЗ: в мире за сутки обнаружили более 870 тыс. инфицированных коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 150,98 млн, увеличившись за сутки более чем на 870 тыс. Согласно опубликованным в субботу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных случаев возросло более чем на 14,6 тыс, превысив 3,17 млн, передает УНН.
Детали
По состоянию на вечер 1 мая до ВОЗ поступили сведения про 150 989 419 инфицированных и 3 173 576 умерших. Количество инфицированных увеличилось на 870 405, летальных случаев — на 14 661.
Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемых государствами.
Ситуация по регионам
Более 48% случаев инфицирования за минувшие сутки приходится на регион Юго-Восточной Азии, в который ВОЗ включает также Индию (419 456), на втором месте — Северная и Южная Америка (219 805), на третьем — Европа (155 791).
Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США — 31 948 761. Далее следуют Индия (19 164 969), Бразилия (14 590 678), Франция (5 529 820), Турция (4 820 591), Россия (4 814 558), Великобритания (4 416 627), Италия (4 022 653), Испания (3 514 942), Германия (3 400 532), Аргентина (2 954 943) и Колумбия (2 841 934).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 078 086 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 44 436 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.