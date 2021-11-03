ВООЗ схвалила індійську вакцину проти коронавірусу Covaxin
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила екстрене застосування індійської вакцини Covaxin проти коронавірусу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter ВООЗ.
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"Технічна консультативна група, до якої входять експерти ВООЗ із різних країн світу, дійшла до висновку, що Covaxin відповідає стандартам організації, а її переваги перевищують недоліки", — ідеться у повідомленні.
Вакцину Covaxin розробила компанія Bharat Biotech. Група експертів рекомендувала використовувати цей препарат у двох дозах із інтервалом між щепленнями чотири тижні для людей віком від 18 років.
Дослідження засвідчили ефективність Covaxin на рівні 78%. Окрім того, вакцина "підходить для країн із низьким і середнім рівнем доходу через просте зберігання".
Водночас поки що недостатньо даних про безпечність вакцини Covaxin для вагітних жінок. Дослідження ще тривають.
Наразі до списку схвалених ВООЗ вакцин входять препарати Pfizer/BioNTech, Janssen, Moderna, Sinovac, Sinopharm та AstraZeneca.
Нагадаємо
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