ВОЗ одобрила индийскую вакцину от коронавируса Covaxin
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Всемирная организация здравоохранения одобрила экстренное применение индийской вакцины Covaxin от коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter ВОЗ.
Детали
"Техническая консультативная группа, в которую входят эксперты ВОЗ из разных стран мира, пришла к выводу, что Covaxin соответствует стандартам организации, а ее преимущества превышают недостатки", — говорится в сообщении.
Вакцину Covaxin разработала компания Bharat Biotech. Группа экспертов рекомендовала использовать этот препарат в двух дозах с интервалом между прививками четыре недели для людей в возрасте от 18 лет.
Исследования показали эффективность Covaxin на уровне 78%. Кроме того, вакцина "подходит для стран с низким и средним уровнем дохода из-за простого хранения".
В то же время пока недостаточно данных о безопасности вакцины Covaxin для беременных женщин. Исследования еще продолжаются.
В настоящее время в список одобренных ВОЗ вакцин входят препараты Pfizer/BioNTech, Janssen, Moderna, Sinovac, Sinopharm и AstraZeneca.
Напомним
Индийский регулятор лекарственных средств одобрил первую в мире ДНК-вакцину от Covid-19 для экстренного применения.