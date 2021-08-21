Індія схвалила першу в світі ДНК-вакцину проти Covid-19

Три дози ДНК-вакцини

Вакцина ZyCoV-D, що складається з трьох доз, запобігла симптоматичному захворюванню у 66% вакцинованих, відповідно до проміжного дослідження, проведеного виробником вакцини Cadila Healthcare.

Компанія планує щорічно виробляти до 120 мільйонів доз другий індійської вакцини власного виробництва.

Деталі

Попередні ДНК-вакцини добре зарекомендували себе на тваринах, але не на людях.

Компанія Cadila Healthcare заявила, що вона провела найбільше на сьогоднішній день клінічне дослідження вакцини в Індії, в якому взяли участь 28 тисяч добровольців.

Компанія також заявила, що це перший випадок, коли вакцина Covid-19 була протестована на молодих людях в Індії — 1000 осіб, що належать до вікової групи 12-18 років. Вакцина була визнана “безпечної і дуже добре переноситься” у цій віковій групі.

Ключова третя фаза клінічних випробувань була проведена на піку смертоносної другої хвилі вірусу. Виробник вакцини вважає, що це підтвердило “ефективність вакцини проти мутантних штамів”, особливо високоінфекціонная варіанти Delta.

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“Я дуже радий цій вакцині, тому що вона має великий потенціал. Якщо ця вакцина спрацює, то майбутнє вакцинації стане логістично більш простим”, — сказав професор Шахід Джаміль, відомий вірусолог.

Вакцинація в Індії

На сьогоднішній день Індія ввела понад 570 мільйонів доз трьох раніше схвалених вакцин — Covishield, Covaxin і Sputnik V.

Близько 13% дорослих були повністю щеплені, а 47% зробили хоча б одну щеплення з початку кампанії в січні.

Нагадаємо

В Ізраїлі почали вводити бустерну дозу вакцини проти COVID-19 людям старше 40 років.