Індія схвалила першу в світі ДНК-вакцину проти Covid-19

ukru
17 березня, 19:38 • 104772 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 136399 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 196396 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 163683 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 160860 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 181961 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150916 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159576 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176241 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221955 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

17 березня, 23:58 • 66195 перегляди
Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

18 березня, 01:52 • 57151 перегляди
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

04:23 • 49883 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

05:18 • 43473 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

05:25 • 79802 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 196398 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 170158 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 266471 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 262343 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 390127 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 68568 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 76478 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 73810 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 103909 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 113769 перегляди
Актуальне
Індія схвалила першу в світі ДНК-вакцину проти Covid-19

Індія схвалила першу в світі ДНК-вакцину проти Covid-19

Київ • УНН

 • 25513 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Індійський регулятор лікарських засобів схвалив першу в світі ДНК-вакцину проти Covid-19 для екстреного застосування. Про це повідомляє УНН із посиланням на Бі-бі-сі.

Три дози ДНК-вакцини

Вакцина ZyCoV-D, що складається з трьох доз, запобігла симптоматичному захворюванню у 66% вакцинованих, відповідно до проміжного дослідження, проведеного виробником вакцини Cadila Healthcare.

Компанія планує щорічно виробляти до 120 мільйонів доз другий індійської вакцини власного виробництва.

Деталі

Попередні ДНК-вакцини добре зарекомендували себе на тваринах, але не на людях.

Компанія Cadila Healthcare заявила, що вона провела найбільше на сьогоднішній день клінічне дослідження вакцини в Індії, в якому взяли участь 28 тисяч добровольців.

Компанія також заявила, що це перший випадок, коли вакцина Covid-19 була протестована на молодих людях в Індії — 1000 осіб, що належать до вікової групи 12-18 років. Вакцина була визнана “безпечної і дуже добре переноситься” у цій віковій групі.

Ключова третя фаза клінічних випробувань була проведена на піку смертоносної другої хвилі вірусу. Виробник вакцини вважає, що це підтвердило “ефективність вакцини проти мутантних штамів”, особливо високоінфекціонная варіанти Delta.

Цитата

“Я дуже радий цій вакцині, тому що вона має великий потенціал. Якщо ця вакцина спрацює, то майбутнє вакцинації стане логістично більш простим”, — сказав професор Шахід Джаміль, відомий вірусолог.

Вакцинація в Індії

На сьогоднішній день Індія ввела понад 570 мільйонів доз трьох раніше схвалених вакцин — Covishield, Covaxin і Sputnik V.

Близько 13% дорослих були повністю щеплені, а 47% зробили хоча б одну щеплення з початку кампанії в січні.

Нагадаємо

В Ізраїлі почали вводити бустерну дозу вакцини проти COVID-19 людям старше 40 років.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

COVID-19

Звернутися з питань розміщення реклами