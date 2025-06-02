"Вони годують цим американців": Президент пояснив, чому росіяни виступають за обміни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для того, аби обмінятися тілами загиблих військовослужбовців, російській та українській стороні не потрібно влаштовувати переговори у третій країні. Так само і "Перемир’я на два-три дні" не має стосунку ДО припинення вогню. Про це пише УНН із посиланням на виступ Президента Зеленського.

Президент наголосив, що голова російської делегації володимир мединський не розуміє технічної сторони питання, в основному через те, що це "не того рівня людина" для переговорів.

Військові на полі бою дуже часто обмінюються, на жаль, вбитими тілами своїх військових своїх армій. Це просто відбувається. І всі розуміють, що момент обміну там ніхто один в одного не стріляє. Це важливі моменти, але виконуються на технічному рівні. Для цього не потрібно збиратись лідерам, залетіти в Стамбул тощо - пояснив Президент.

Він додав, що ця пропозиція, про короткострокове перемир'я для можливості зібрати тіла загиблих, не є припиненням вогню. Бо в цей момент на інших ділянках продовжується війна й атакується цивільна інфраструктура, цивільне населення тощо.

"Для чого вони це роблять? Як, в принципі, і обміни. Обміни для нас дуже важливі. І вони це розуміють, що для нас дуже важливо повертати людей. І вони цим, вибачте за таке слово, вони годують цим, годують американців, щоб ті пролонговували свої рішення, щодо ведення санкцій, щоб вони не вели їх, як це потрібно було вже зробити", - зазначив Зеленський.

Саме тому, як зазначає Президент, дуже важливо продовжувати тиск на росіян, зокрема санкціями у разі, якщо вони затягуватимуть припинення вогню

Якщо в цей раз Стамбул буде щодо припинення вогні вогню, не рухатись вперед, то повинні бути сильні кроки від Штатів передусім пакет санкцій - підсумував Президент.

Раніше УНН писав, що Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни хочуть встановлення перемир’я на два-три дні, щоб забрати тіла загиблих. Український лідер підкреслив, що припинення вогню якраз і потрібне, щоб не було вбитих.