"Они кормят этим американцев": Президент объяснил, почему россияне выступают за обмены

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для того, чтобы обменяться телами погибших военнослужащих, российской и украинской стороне не нужно устраивать переговоры в третьей стране. Так же и "Перемирие на два-три дня" не имеет отношения к прекращению огня. Об этом пишет УНН со ссылкой на выступление Президента Зеленского.

Президент подчеркнул, что глава российской делегации владимир мединский не понимает технической стороны вопроса, в основном из-за того, что это "не того уровня человек" для переговоров.

Военные на поле боя очень часто обмениваются, к сожалению, убитыми телами своих военных своих армий. Это просто происходит. И все понимают, что в момент обмена там никто друг в друга не стреляет. Это важные моменты, но выполняются на техническом уровне. Для этого не нужно собираться лидерам, залететь в Стамбул и т.д. - пояснил Президент.

Он добавил, что это предложение, о краткосрочном перемирии для возможности собрать тела погибших, не является прекращением огня. Потому что в этот момент на других участках продолжается война и атакуется гражданская инфраструктура, гражданское население и т.д.

"Для чего они это делают? Как, в принципе, и обмены. Обмены для нас очень важны. И они это понимают, что для нас очень важно возвращать людей. И они этим, извините за такое слово, они кормят этим, кормят американцев, чтобы те пролонгировали свои решения, относительно ведения санкций, чтобы они не вели их, как это нужно было уже сделать", - отметил Зеленский.

Именно поэтому, как отмечает Президент, очень важно продолжать давление на россиян, в частности санкциями в случае, если они будут затягивать прекращение огня

Если в этот раз Стамбул будет касательно прекращения огня, не двигаться вперед, то должны быть сильные шаги от Штатов прежде всего пакет санкций - подытожил Президент.

Ранее УНН писал, что Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне хотят установления перемирия на два-три дня, чтобы забрать тела погибших. Украинский лидер подчеркнул, что прекращение огня как раз и нужно, чтобы не было убитых.