"Они кормят этим американцев": Президент объяснил, почему россияне выступают за обмены
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что обмены телами погибших и предложения перемирия используются россией для влияния на решения США по санкциям, а не для реального прекращения огня.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для того, чтобы обменяться телами погибших военнослужащих, российской и украинской стороне не нужно устраивать переговоры в третьей стране. Так же и "Перемирие на два-три дня" не имеет отношения к прекращению огня. Об этом пишет УНН со ссылкой на выступление Президента Зеленского.
Президент подчеркнул, что глава российской делегации владимир мединский не понимает технической стороны вопроса, в основном из-за того, что это "не того уровня человек" для переговоров.
Военные на поле боя очень часто обмениваются, к сожалению, убитыми телами своих военных своих армий. Это просто происходит. И все понимают, что в момент обмена там никто друг в друга не стреляет. Это важные моменты, но выполняются на техническом уровне. Для этого не нужно собираться лидерам, залететь в Стамбул и т.д.
Он добавил, что это предложение, о краткосрочном перемирии для возможности собрать тела погибших, не является прекращением огня. Потому что в этот момент на других участках продолжается война и атакуется гражданская инфраструктура, гражданское население и т.д.
"Для чего они это делают? Как, в принципе, и обмены. Обмены для нас очень важны. И они это понимают, что для нас очень важно возвращать людей. И они этим, извините за такое слово, они кормят этим, кормят американцев, чтобы те пролонгировали свои решения, относительно ведения санкций, чтобы они не вели их, как это нужно было уже сделать", - отметил Зеленский.
Именно поэтому, как отмечает Президент, очень важно продолжать давление на россиян, в частности санкциями в случае, если они будут затягивать прекращение огня
Если в этот раз Стамбул будет касательно прекращения огня, не двигаться вперед, то должны быть сильные шаги от Штатов прежде всего пакет санкций
Ранее УНН писал, что Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне хотят установления перемирия на два-три дня, чтобы забрать тела погибших. Украинский лидер подчеркнул, что прекращение огня как раз и нужно, чтобы не было убитых.