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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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"Вони не розуміють, з ким мають справу": у Зеленського відреагували на ракетні удари по Одеській області

"Вони не розуміють, з ким мають справу": у Зеленського відреагували на ракетні удари по Одеській області

Київ • УНН

 • 294331 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував удар російських військ по мирних будинках в Одеській області сьогодні вночі. Про це Єрмак написав в Telegram, інформує УНН.

Цитата

«Одещина. 7 російських ракет «калібр» випущено по мирних будинках. Бажання росії зламати українське суспільство терором таке ж помилкове, як і думка про «Київ за три дні». Вони не розуміють, з ким мають справу. Країна-терорист хоче перемогти страхом безстрашних та сильних людей, яких боїться сама», - ідеться в повідомленні Єрмака.

Деталі

На думку Єрмака, росіяни бояться сили нашого народу та армії на полі бою. 

«Ми не зламаємось і не здамося. Наша мета - повернути українську землю, вимести з неї росіян та покарати їх за всі злочини. За все доведеться відповідати», - резюмував очільник ОПУ.

Доповнення 

Речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у Telegram опублікував фото наслідків ворожого удару 6 крилатими ракетами типу "Калібр" по Одеській області.

Через нічний ракетний удар по Одещині серед поранених 5-місячне немовля.

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