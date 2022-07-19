"Вони не розуміють, з ким мають справу": у Зеленського відреагували на ракетні удари по Одеській області

Цитата



«Одещина. 7 російських ракет «калібр» випущено по мирних будинках. Бажання росії зламати українське суспільство терором таке ж помилкове, як і думка про «Київ за три дні». Вони не розуміють, з ким мають справу. Країна-терорист хоче перемогти страхом безстрашних та сильних людей, яких боїться сама», - ідеться в повідомленні Єрмака.



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На думку Єрмака, росіяни бояться сили нашого народу та армії на полі бою.

«Ми не зламаємось і не здамося. Наша мета - повернути українську землю, вимести з неї росіян та покарати їх за всі злочини. За все доведеться відповідати», - резюмував очільник ОПУ.

Доповнення

Речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у Telegram опублікував фото наслідків ворожого удару 6 крилатими ракетами типу "Калібр" по Одеській області.

Через нічний ракетний удар по Одещині серед поранених 5-місячне немовля.