"Они не понимают, с кем имеют дело": у Зеленского отреагировали на ракетные удары по Одесской области

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Киев • УНН

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КИЕВ. 19 июля. УНН. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал удар российских войск по мирным домам в Одесской области сегодня ночью. Об этом Ермак написал в Telegram, информирует УНН.

Цитата

«Одесская область. 7 российских ракет «калибр» выпущено по мирным домам. Желание россии сломать украинское общество террором так же ошибочно, как и мысль о «Киеве за три дня». Они не понимают, с кем имеют дело. Страна-террорист хочет победить страхом бесстрашных и сильных людей, которых боится сама», – говорится в сообщении Ермака.

Детали

По мнению Ермака, россияне боятся силы нашего народа и армии на поле боя. 

«Мы не сломаемся и не сдадимся. Наша цель – вернуть украинскую землю, вымести из нее россиян и наказать их за все преступления. За все придется отвечать», - резюмировал глава ОПУ.

Дополнение 

Спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров в Telegram опубликовал фото последствий вражеского удара 6 крылатыми ракетами типа "Калибр" по Одесской области.

Из-за ночного ракетного удара по Одесской области среди раненых 5-месячный младенец.

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