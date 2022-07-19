Нічний ракетний удар по Одещині: серед поранених 5-місячне немовля

Цитата

"Більше ніж 1019 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Станом на ранок 19 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 353. Зросла кількість поранених - понад 676", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Так, у ніч на 19 липня внаслідок ракетного обстрілу ворогом Одеського району Одеської області, як повідомляється, "отримали поранення шестеро осіб, серед яких 5-місячна дитина".

Під час фіксації злочинів, вчинених у Запорізькій області, стало відомо про поранення дев’яти дітей від 4 до 16 років внаслідок обстрілів цивільних об’єктів окупантами.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 357, Харківській - 191, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 40.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Доповнення

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф, як зазначається, пошкоджено 2185 закладів освіти. З них 221 зруйновано повністю.