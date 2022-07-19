Ночной ракетный удар по Одесской области: среди раненых 5-месячный младенец
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Из-за ночного ракетного удара по Одесской области среди раненых 5-месячного младенца, в целом количество детей, получивших ранение из-за вторжения рф в Украине возросло до 676, сообщает УНН со ссылкой на данные Офиса Генпрокурора.
Цитата
"Более 1019 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По состоянию на утро 19 июля 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 353. Выросло количество раненых - более 676", - говорится в сообщении.
Детали
Так, в ночь на 19 июля в результате ракетного обстрела врагом Одесского района Одесской области, как сообщается, "получили ранения шесть человек, среди которых 5-месячный ребенок".
Во время фиксации преступлений, совершенных в Запорожской области, стало известно о ранении девятнадцати детей от 4 до 16 лет вследствие обстрелов гражданских объектов оккупантами.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 357, Харьковской – 191, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 53, Херсонской – 52, Запорожской – 40.
Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Дополнение
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф, как отмечается, повреждено 2185 учебных заведений. Из них 221 разрушено полностью.