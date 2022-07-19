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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Одещина: в ОК "Південь" показали наслідки нічного ракетного удару

Одещина: в ОК "Південь" показали наслідки нічного ракетного удару

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у Telegram опублікував фото наслідків ворожого удару 6 крилатими ракетами типу "Калібр" по Одеській області, передає УНН.

Деталі

Назаров нагадав, що по Одещині ворог підступно вдарив ракетами вночі. 7 крилатих ракет типу "Калібр" були випущені з акваторії Чорного моря.

За його словами, 1 була збита силами протиповітряної оборони, 6 влучили по мирному селу.

Цитата

«Внаслідок влучання сталося руйнування і загоряння 3 приватних будинків і 2 надвірних споруд. Пошкодження отримали ще кілька приватних садиб, автівки, школа, будинок культури. Постраждало 6 людей, серед яких 1 дитина. Пожежу на площі 300 кв. м оперативно ліквідовано. Залучалось 95 рятувальників, 16 одиниць техніки», - повідомив Назаров.

Доповнення

Заступник начальника районної військової адміністрації Олексій Мацулевич повідомляв вночі 19 липня про ракетний обстріл Одеси.

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