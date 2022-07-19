Одесщина: в ОК "Юг" показали последствия ночного ракетного удара

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КИЕВ. 19 июля. УНН. Спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров в Telegram опубликовал фото последствий вражеского удара 6 крылатыми ракетами типа "Калибр" по Одесской области, передает УНН.

Назаров напомнил, что по Одесской области враг коварно ударил ракетами ночью. 7 крылатых ракет типа "Калибр" были выпущены из акватории Черного моря.

По его словам, 1 была сбита силами противовоздушной обороны, 6 попали по мирному селу.

Цитата

«В результате попадания произошло разрушение и возгорание 3 частных домов и 2 дворовых сооружений. Повреждения получили еще несколько частных усадеб, автомобили, школа, дом культуры. Пострадали 6 человек, среди которых 1 ребенок. Пожар на площади 300 кв. м оперативно ликвидирован. Привлекалось 95 спасателей, 16 единиц техники», - сообщил Назаров.

Дополнение

Заместитель начальника районной военной администрации Алексей Мацулевич сообщал ночью 19 июля о ракетном обстреле Одессы.

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