Волонтер закликала “Динамо” пояснити свою позицію по несплаті військового збору

За її словами, українська армія досі має потребу у постійній фінансовій підтримці.

“Ми ще економічно не настільки сильна країна, щоб забезпечити усім необхідним наші ЗСУ. За всі 4 роки дуже багато всього зроблено, завдяки сплаті цього податку — це і озброєння, і нова система харчування, це повністю нова форма, достойна. Піднімаються заробітні плати військовим. Це дуже важлива підтримка. І зараз ще досить багато потрібно для країни, для збройних сил.

Не платити цей податок можуть хіба що недобросовісні бізнесмени, які націлені виключно на заробляння коштів, і загальнополітична, загальноекономічна ситуація в країні, їм не зовсім цікава. Але цей податок — це добра справа підтримки країни у часи війни”, — сказала вона.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бійці АТО закликали динамівців зайняти проукраїнську позицію

За словами Шевцової, їй цікава позиція власників ФК “Динамо”, зокрема, чим вони мотивують своє штучне заниження відрахувань військового збору до бюджету України.

“Я є невеличким підприємцем, і моя компанія сплачує у повному обсязі, навіть, питань не виникає. Тому мені б хотілося почути позицію самого клубу ("Динамо“ — ред.), як вони це можуть пояснити?” — резюмувала волонтер.

Нагадаємо, ветерани АТО вийшли на прес-конференцію, де публічно заявили про антиукраїнську позицію власників ФК “Динамо (Київ)” та озвучили до них вимогу сплатити військовий збір до бюджету України у повному обсязі. З плином часу жодної реакції на заклик бійців АТО ані від ФК, ані від його керівництва не послідувало.

Після цього Група ГО “Захист та Справедливість” назвала власника “Динамо” Ігоря Суркіса “мовчазним боягузом” та пообіцяла домагатися й надалі виконання українського законодавства збоку футбольного функціонера.

Також нагадаємо, ФК “Динамо” за підсумками 2017 року сплатило військовий збір в розмірі 830 тис. грн. При цьому ФК “Шахтар” за аналогічний період перерахував на потреби армії 30 млн грн спеціального військового податку.

Така різниця обумовлена офшорними схемами фінансування ФК “Динамо”, власники якого приховують реальні гонорари своїх гравців, декларуючи зарплату футболістів на рівні всього 18 тис. грн у місяць.

Уточнимо, що ДФС провела перевірку “Динамо” і підтвердила, що штучне заниження відрахувань військового збору клубу відбувається через кіпрську компанію Dynamo Kiev (Cyprus) LTD. Разом з тим, податківці не визнали цей факт порушенням.