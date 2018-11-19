Волонтер призвала "Динамо" объяснить свою позицию по неуплате военного сбора

По ее словам, украинская армия до сих пор нуждается в постоянной финансовой поддержке.

“Мы еще экономически не столь сильная страна, чтобы обеспечить всем необходимым наши ВСУ. За все 4 года очень много всего сделано, благодаря уплате этого налога — это и вооружения, и новая система питания, это полностью новая форма, достойная. Поднимаются заработные платы военным. Это очень важная поддержка. И сейчас еще достаточно много нужно для страны, для вооруженных сил.

Не платить этот налог могут разве что недобросовестные бизнесмены, которые нацелены исключительно на зарабатывание средств, и общеполитическая, общеэкономическая ситуация в стране, им не совсем интересна. Но этот налог — это хорошее дело поддержки страны во времена войны”, — сказала она.

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По словам Шевцовой, ей интересна позиция владельцев ФК “Динамо”, в частности, чем они мотивируют свое искусственное занижение отчислений военного сбора в бюджет Украины.

“Я являюсь небольшим предпринимателем, и моя компания платит в полном объеме даже вопросов не возникает. Поэтому мне бы хотелось услышать позицию самого клуба ("Динамо“ - ред.), как они это могут объяснить?” - резюмировала волонтер.

Напомним, ветераны АТО вышли на пресс-конференцию, где публично заявили об антиукраинской позиции владельцев ФК “Динамо” (Киев) и озвучили к ним требование уплатить военный сбор в бюджет Украины в полном объеме. С течением времени никакой реакции на призыв бойцов АТО ни от ФК, ни от его руководства не последовало.

После этого Группа ОО “Защита и Справедливость” назвала владельца “Динамо” Игоря Суркиса “молчаливым трусом” и пообещала добиваться и в дальнейшем выполнение украинского законодательства со стороны футбольного функционера.

Также напомним, ФК “Динамо” по итогам 2017 года уплатило военный сбор в размере 830 тыс. грн. При этом ФК “Шахтер” за аналогичный период перечислил на нужды армии 30 млн грн специального военного налога.

Такая разница обусловлена оффшорными схемами финансирования ФК “Динамо”, владельцы которого скрывают реальные гонорары своих игроков, декларируя зарплату футболистов на уровне всего 18 тыс. грн в месяц.

Уточним, что ГФС провела проверку “Динамо” и подтвердила, что искусственное занижение отчислений военного сбора клуба происходит через кипрскую компанию Dynamo Kiev (Cyprus) LTD. Вместе с тем, налоговики не признали этот факт нарушением.