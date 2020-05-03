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Вогнеборці локалізували лісові пожежі у Київській та Житомирській областях

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Вогнеборці станом на вечір 2 травня змогли локалізувати всі осередки лісових пожеж у Київській та Житомирській областях. Про це повідомляє УНН із посиланням на повідомлення пресцентру Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Вогнеборці локалізували лісові пожежі у Київській та Житомирській областях

Так, у Житомирській області станом на вечір 2 травня “всі осередки пожеж в Олевському, Лугинському та Овруцькому районах локалізовані”. Зазначається, що силами ДСНС надається допомога працівникам лісових господарств у гасінні тління окремих осередків лісової підстилки, пеньків та деревини.

“Всього до гасіння пожеж на території Житомирської області залучено 132 чоловіки та 30 одиниць техніки, з них від ДСНС 64 чоловіки особового складу та 23 одиниці техніки”, — повідомили у пресцентрі.

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У свою чергу, повідомляється, що в Київській області пожежі у лісових масивах Зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення також були локалізовані.

“Станом на 18 год. 2 травня підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні окремих осередків тління торф’яників”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до гасіння залучено 173 чоловіки та 56 одиниці техніки, з них від ДСНС 113 чоловік особового складу та 29 одиниць техніки.

“Радіаційний фон по м. Києву, Київській області та у Зоні відчуження у межах природних фонових значень”, — резюмували рятувальники.

Нагадаємо, у Харкові надзвичайники близько 6 годин гасили пожежу на складах канатного заводу.

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