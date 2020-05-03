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Пожарные локализовали лесные пожары в Киевской и Житомирской областях

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 мая. УНН. Пожарные по состоянию на вечер 2 мая смогли локализовать все очаги лесных пожаров в Киевской и Житомирской областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Пожарные локализовали лесные пожары в Киевской и Житомирской областях

Так, в Житомирской области на вечер 2 мая “все очаги пожаров в Олевском, Лугинском и Овручском районах локализованы”. Отмечается, что силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств в тушении тления отдельных очагов лесной подстилки, пеньков и древесины.

“Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 132 человека и 30 единиц техники, из них от ГСЧС 64 человека личного состава и 23 единицы техники”, — сообщили в пресс-центре.

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В свою очередь, сообщается, что в Киевской области пожары в лесных массивах Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения также были локализованы.

“По состоянию на 18 час. 2 мая подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении отдельных очагов тления торфяников”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что к тушению привлечены 173 человека и 56 единицы техники, из них от ГСЧС 113 человек личного состава и 29 единиц техники.

“Радиационный фон по г. Киеву, Киевской области и в зоне отчуждения в пределах естественных фоновых значений”, — резюмировали спасатели.

Напомним, в Харькове чрезвычайники около 6 часов тушили пожар на складах канатного завода.

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