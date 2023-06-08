Водосховище Південне, при економному споживанні, має запас на 1,5 місяці - Вілкул
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. У водосховище Південне вже перестала надходити каховська вода. При економному споживанні, водосховище має запас ще на 1,5 місяці. Про це сказав голова військової адміністрації міста Кривий Ріг Олександр Вілкул на брифінгу, передає УНН.
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"Щодо ситуації з водопостачанням. Це зараз головне. Сьогодні [в четвер - Ред.] о 03.20 ночі рівень у Каховському водосховищі впав нижче за наш водозабір. І зараз уже знаходиться нижче за рівень 12,5 метрів, при нормі 16,8 метрів. Для нас це означає, що у наше водосховище Південне вже перестала надходити каховська вода. У самому водосховищі Південному, завдяки заздалегідь проведеним роботам, маємо запас при економному споживанні - наголошую при економному - на 1,5 місяці", - наголосив Вілкул.
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Деталі
Він зазначив, що місто наразі має терміново реалізувати низку проектів, для стабільного водопостачання.
"За цей час нам необхідно реалізувати низку серйозних проектів для того, щоб місто і далі було з водою. Сьогодні відбулася нарада під головуванням Президента України Володимира Олександровича Зеленського, на якій я доповів ситуацію та шляхи вирішення. Ми будемо реалізовувати одночасно три проекти. Один – спільно з Агентством відновлення та розвитку інфраструктури. Два – силами міста. Відповідальність величезна, часу дуже мало. Я дякую Президенту за надану підтримку!", - сказав Вілкул.
Крім того, він зазначив, що зараз у Кривому Розі "Кривбасводоканал" працює майже у штатному режимі, якість води контролюється фахівцями.
"Повірте, фахівці "Кривбасводоканалу" та багатьох інших служб зараз працюють цілодобово. Усім разом допомогти їм – зараз наше спільне завдання. І ваша допомога – це економія, економія та ще раз економія", - підкреслив голова військової адміністрації Кривого Рогу.
Нагадаємо
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