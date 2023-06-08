Водохранилище Южное, при экономном потреблении, имеет запас на 1,5 месяца - Вилкул

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"Относительно ситуации с водоснабжением. Это сейчас главное. Сегодня [в четверг - Ред.] в 03.20 ночи уровень в Каховском водохранилище упал ниже нашего водозабора. И сейчас уже находится ниже уровня 12,5 метров, при норме 16,8 метров. Для нас это означает, что в наше водохранилище Южное уже перестала поступать каховская вода. В самом водохранилище Южное, благодаря заранее проведенным работам, имеем запас при экономном потреблении - подчеркиваю при экономном - на 1,5 месяца", - отметил Вилкул.

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Детали

Он отметил, что город сейчас должен срочно реализовать ряд проектов, для стабильного водоснабжения.

"За это время нам необходимо реализовать ряд серьезных проектов для того, чтобы город и дальше был с водой. Сегодня состоялось совещание под председательством Президента Украины Владимира Александровича Зеленского, на котором я доложил ситуацию и пути решения. Мы будем реализовывать одновременно три проекта. Один – совместно с Агентством восстановления и развития инфраструктуры. Два – силами города. Ответственность огромная, времени очень мало. Я благодарю Президента за оказанную поддержку!", - сказал Вилкул.

Кроме того, он отметил, что сейчас в Кривом Роге "Кривбассводоканал" работает почти в штатном режиме, качество воды контролируется специалистами.

"Поверьте, специалисты "Кривбассводоканала" и многих других служб сейчас работают круглосуточно. Всем вместе помочь им – сейчас наша общая задача. И ваша помощь – это экономия, экономия и еще раз экономия", - подчеркнул глава военной администрации Кривого Рога.

Напомним

В Херсонскую и Николаевскую области уже перераспределены бактерицидные таблетки и средства для обеззараживания питьевой воды, ведь на подтопленных территориях существует риск возникновения инфекционных болезней, в частности, холеры.