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Водохранилище Южное, при экономном потреблении, имеет запас на 1,5 месяца - Вилкул

Киев • УНН

 • 404647 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. В водохранилище Южное уже перестала поступать каховская вода. При экономном потреблении, водохранилище имеет запас еще на 1,5 месяца. Об этом сказал глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул на брифинге, передает УНН.

Водохранилище Южное, при экономном потреблении, имеет запас на 1,5 месяца - Вилкул

Цитата

"Относительно ситуации с водоснабжением. Это сейчас главное. Сегодня [в четверг - Ред.] в 03.20 ночи уровень в Каховском водохранилище упал ниже нашего водозабора. И сейчас уже находится ниже уровня 12,5 метров, при норме 16,8 метров. Для нас это означает, что в наше водохранилище Южное уже перестала поступать каховская вода. В самом водохранилище Южное, благодаря заранее проведенным работам, имеем запас при экономном потреблении - подчеркиваю при экономном - на 1,5 месяца", - отметил Вилкул.

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Детали

Он отметил, что город сейчас должен срочно реализовать ряд проектов, для стабильного водоснабжения.

"За это время нам необходимо реализовать ряд серьезных проектов для того, чтобы город и дальше был с водой. Сегодня состоялось совещание под председательством Президента Украины Владимира Александровича Зеленского, на котором я доложил ситуацию и пути решения. Мы будем реализовывать одновременно три проекта. Один – совместно с Агентством восстановления и развития инфраструктуры. Два – силами города. Ответственность огромная, времени очень мало. Я благодарю Президента за оказанную поддержку!", - сказал Вилкул.

Кроме того, он отметил, что сейчас в Кривом Роге "Кривбассводоканал" работает почти в штатном режиме, качество воды контролируется специалистами.

"Поверьте, специалисты "Кривбассводоканала" и многих других служб сейчас работают круглосуточно. Всем вместе помочь им – сейчас наша общая задача. И ваша помощь – это экономия, экономия и еще раз экономия", - подчеркнул глава военной администрации Кривого Рога.

Напомним

В Херсонскую и Николаевскую области уже перераспределены бактерицидные таблетки и средства для обеззараживания питьевой воды, ведь на подтопленных территориях существует риск возникновения инфекционных болезней, в частности, холеры.

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