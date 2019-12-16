Водіїв попередили про туман і мокрі дороги
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Автодороги державного значення на ранок понеділка, 16 грудня, по Україні мокрі, у деяких областях - туман. Проїзд забезпечено. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Укравтодору.
"Станом на 6:00 16 грудня місцями дощі у Рівненській та Волинській областях, у Чернівецькій та Київській областях тумани; на решті територій без опадів. Покриття на автодорогах державного значення мокре. На перевальних ділянках доріг без опадів", - вказали дорожники.
На дорогах державного значення, як повідомляється, виконуються роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, шляхопроводів, заокруглених ділянок тощо.
"Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів в русі не зафіксовано", - додали в агентстві.
Нагадаємо, 16 грудня в Україні до 13 градусів тепла.